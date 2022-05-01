Байрактар та Джавелін з'явилися на Закарпатті - під відкритим небом на території музею побуту та архітектури. Згодом до них приєдналася і Чорнобаївка. Йдеться про козенят. Прізвиська тваринам обирали відкритим голосуванням у соціальних мережах. Щойно козенята отримали імена - стали зірками. З Джавеліном, Байрактаром і сестрою їх Чоронобаївкою познайомилися і мої колеги.

Поки батько-цап з матір'ю-козою доїдають сухофрукти. Тритижневий син Байрактар сидить у своєму улюбленому місці - діжці. Там влаштував собі резиденцію. Доглядальниці кажуть, звідти його й силою не витягнеш.

Байрактар народився найпершим. Як назвати - довго не міркували. А от коли народився ще й брат, а невдовзі - сестра, організували голосування серед відвідувачів.

Коричневі - то хлопчики два. Байрактар - то з білим отаким. Джавелін - у бочці сидить. І от Чорнобаївка - чорна.

Cпівробітники музею під відкритим небом кажуть, що такі прізвиська - символічні. Як відома зброя несе звільнення нації, так і село на Херсонщині стало символом незламності українського духу.

Василь Коцан, керівник Закарпатського музею народної архітектури та побуту:

Ну да, хлопчики вони такі активні. Я сказав, що Байрактар раніше на тиждень родився. Джавелін - він такий активний. Чорнобаївка - вона дівчинка. Така собі… жіноча? Так жіноча!

Батьки Байрактара, Джавеліна та Чорнобаївки - імен не мають. Поки що. Козиняче стадо можуть стати Стінгерами, Старлінками, ПТРК Енлававовичами чи й Бушмастерсами.

А малюки-козенята стали найпопулярнішими тваринами музею. Відвідувачі несуть їм яблука, сухофрукти.