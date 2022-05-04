У ніч на 4 травня у Мінську у віці 87 років помер перший голова незалежної Білорусі та один із авторів Біловезьких угод Станіслав Шушкевич. Про це повідомила "Єврорадіо" його дружина Ірина. Причини смерті не називаються.

Причини смерті не називаються. У березні Шушкевич перехворів на коронавірус. 26 квітня він потрапив до реанімації через наслідки перенесеної хвороби.

У 1991-1994 роках Станіслав Шушкевич очолював Верховну раду Білорусі. Як глава республіки він підписав Біловезькі угоди, що поклали край існуванню СРСР.

1995 року його знову обрали до Верховної ради Білорусі. На перших президентських виборах 1994 року посів четверте місце після Олександра Лукашенка, здобувши близько 10% голосів виборців. ​

Очолював Білоруську соціал-демократичну Грамаду, з 2018 року був почесним головою партії.

Нагадаємо, що Шушкевич запропонував позбавити російську мову статусу державної у Білорусі.