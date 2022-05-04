Помер перший голова незалежної Білорусії Станіслав Шушкевич [ Редагувати ]
У ніч на 4 травня у Мінську у віці 87 років помер перший голова незалежної Білорусі та один із авторів Біловезьких угод Станіслав Шушкевич. Про це повідомила "Єврорадіо" його дружина Ірина. Причини смерті не називаються.
Причини смерті не називаються. У березні Шушкевич перехворів на коронавірус. 26 квітня він потрапив до реанімації через наслідки перенесеної хвороби.
У 1991-1994 роках Станіслав Шушкевич очолював Верховну раду Білорусі. Як глава республіки він підписав Біловезькі угоди, що поклали край існуванню СРСР.
1995 року його знову обрали до Верховної ради Білорусі. На перших президентських виборах 1994 року посів четверте місце після Олександра Лукашенка, здобувши близько 10% голосів виборців.
Очолював Білоруську соціал-демократичну Грамаду, з 2018 року був почесним головою партії.
Нагадаємо, що Шушкевич запропонував позбавити російську мову статусу державної у Білорусі.
по темі
У Бучі на Київщині окупанти знищили архів лідера Народного Руху України В'ячеслава Чорновола. Про це повідомляє Національна спілка журналістів України
Армія росії планувала військове вторгнення до Білорусі. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України
Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що влада не забуває про міста й села на півдні України
Українська компанія PariMatch продовжує працювати в Білорусі. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив політолог Петро Охотін
Глава Єврокомісії повідомила про плани ввести ембарго на російську нафту та відключити від SWIFT Ощадбанк
Міноборони Білорусі оголосило, що у збройних силах країни розпочалася раптова перевірка сил реагування. Її мета - оцінка "готовності та здатності особового складу до оперативного реагування на можливе виникнення кризових ситуацій". У відомстві зазначили, що перевірка не несе загрози жодним країнам