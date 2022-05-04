На Харківщині ЗСУ зайшли в селище Молодова і знищили логістичну колону противника (відео) [ Редагувати ]
Українські військові зайшли в селище Молодова на Харківщині поруч із Старим Салтовом. Про це повідомляє журналіст Андрій Цаплієнко.
Також ЗСУ розбили логістичну колону противника біля села Веселе на Харківщині.
Нагадаємо, що російські війська попри втрати продовжують наступ під Ізюмом.
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