КНДР запустила балістичну ракету в бік Японії [ Редагувати ]
КНДР запустила ракету в напрямку Японського моря. Про це повідомляє агентство "Ренхап".
За даними південнокорейських військових, ракета пролетіла близько 470 км, а максимальна висота її польоту становить 780 км.
Що саме це був за снаряд, офіційно не повідомлялося. У Північній Кореї поки що не коментували випробування. За оцінками Південної Кореї, це могла бути міжконтинентальна балістична або балістична ракета середньої дальності.
Останніми місяцями КНДР активізувала ракетні випробування. Новий пуск став уже 14-м з початку року.
Останні запуски були 16 квітня. Тоді в Пхеньяні заявляли, що успішно випробували "нову тактичну керовану зброю". За даними військових Південної Кореї, це були нові ракети, створені на зразок російського комплексу "Іскандер".
Нагадаємо, що КНДР готується до ядерних випробувань у травні-вересні 2022 року.
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