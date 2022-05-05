Українські захисники вибили окупантів з "Азовсталі" (відео) [ Редагувати ]
Українські захисники вибили окупантів з заводу "Азовсталь" у Маріуполі. Про це заявив радник глави Офісу президента України Олексій Арестович в ефірі національного телемарафону.
Вчора російські війська увійшли на територію "Азовсталі", але були вибиті нашими захисниками.
Раніше у мережі з'явилося звернення заступника командира полку "Азов" капітана Святослава Паламара щодо ситуації на "Азовсталі".
Він повідомив, що вже третю добу, як противник прорвався на завод. Росіяни порушують домовленості щодо припинення вогню.
Дайте можливість забрати тіла воїнів, щоб українці змогли попрощатись зі своїми героями. Відреагуйте належним чином на критичну ситуацію, в якій противник не дотримується жодних етичних норм, конвенцій чи законів, знищуючи людей на очах у всього світу, керуючись вседозволеністю і безкарністю!
Штурм заводу у Маріуполі триває третю добу. Перед штурмом авіація орків кілька годин поспіль бомбила "Азовсталь". Виникла масштабна пожежа, стовп диму видно в усіх районах Маріуполя.
Нагадаємо, що 1 травня Україні нарешті вдалося розпочати евакуацію мирних людей з "Азовсталі".
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