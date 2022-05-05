Звірства російських окупантів! Спікер парламенту Молдови Ігор Гросу прибув до України та відвідав Бучу й Ірпінь. Міста, які найбільше постраждали від російських воєнних злочинців. Для закордонних гостей влаштували екскурсію. То ж які у них враження після побаченого - знає Михайло Манилюк.

Буча. Храм Святого Апостола Андрія Первозванного. Вороги обстріляли Святиню з обох боків. Тут досі вікна заклеєні плівкою. А ось поблизу - місце де було поховано кілька десятків мирних жителів. Їх вбили російські варвари! Сюди люди приносять живі квіти.

Они зверствовали, они улицы контролировали очень сильно, расстреливали людей без пречин.

В місто, яке зазнало руйнувань та втрат приїхали спікер парламенту Молдови Ігор Гросу і голова парламентської комісії з національної безпеки Ліліан Карпіз, аби висловити свою солідарність Україні. Храм Святого Андрія Первозванного - гості відвідали першим.

У церкві політики поставили свічки за упокій невинно загиблих. Тут у холі знімки із закатованими людьми, як неспростовний доказ російського звірства.

Після храму гостей із Молдови - повезли на кладовище знищених і пошкоджених автомобілів. Ними жителі Бучі намагалися виїхати з міста, але їх не випустили. Орки чавили машини танками і розстрілювали, навіть якщо у салоні були діти!

А це вже спалена бронетехніка ворога, вона буквально загородила вулиці міста. І саме через це російські варвари не могли просунутися далі.

Разом із зарубіжною делегацією, ми їдемо далі. Це вже Ірпінь. Місто було в окупації близько трьох тижнів. За цей час окупанти його сильно зруйнували. Зупиняємося біля розбомбленого орками центрального будинку культури. Він без вікон і даху, із чорними стінами.

Олександр Маркушин, міський голова Ірпеня:

Эти многие дома, тоже не военные объекты. И они просто стреляли й уничтожали город. Велись обстрелы з "Градов", артиллерии, велись с минометов, велись обстрелы с танков.

Ось так рашисти "денацифікували" сучасний комплекс "Ірпінські Липки". Замість квартир тут цегляні коробки у смолі, запах згарища і досі відчувається у повітрі. Мер міста каже: іноземці повинні це бачити:

Олександр Маркушин, міський голова Ірпеня:

Я точно впевнений, що ви будете нести ту правду, що побачили своїми очима і жодна країна-агресор вас не зможе переконати, бо на нашій стороні правда і ви її побачили, що для нас дуже важливо.

Своєю чергою спікер молдовського парламенту російські дії в Ірпені та Бучі називає нічим іншим, як геноцидом українського народу!

Ігор Гросу, голова парламенту Республіки Молдова:

Я хочу обратиться к тем, которые видели Бучу, Ирпень по телевизору, в реальности - это по-другому! Чтобы понять что здесь происходит, этот геноцид, эти страдания, нужно приехать! Украинский народ, сейчас воюет за весь мир - это в полном смысле слова.

А ще Ігор Гросу заявив - цю війну необхідно якнайшвидше зупинити, а військові злочини розслідувати та покарати. Політик впевнений, що Україна якнайшвидше стане членом ЄС, чого не бачити ворогу.

Ігор Гросу, голова парламенту Республіки Молдова:

Украина должна быть и имеет полное право, стать частью европейской семьи. Такой мотивации у окупантов нет. Они попали в цивилизованную страну.

Тим часом Буча й Ірпінь продовжують оживати, сюди повертаються люди. Міста очищають від сміття, яке залишили після себе російські "визволителі"!