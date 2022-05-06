На "Азовсталі" окупанти розстріляли автомобіль з біцями "Азову": є загиблий та 6 поранених (відео) [ Редагувати ]
Російські окупанти порушили режим припинення вогню на "Азовсталі" в Маріуполі та обстріляли машину, що рухалася до цивільних для евакуації. Про це повідомляє полк "Азов".
Під час режиму припинення вогню, на території заводу "Азовсталь" росіянами, застосувавши ПТРК, було підбито автомобіль. Це авто рухалось до цивільних для того, аби їх евакуювати з території заводу. В результаті обстрілу 1 боєць загинув та 6 поранені. Ворог продовжує порушувати всі домовленості та не дотримуватись гарантій безпеки при евакуації цивільного населення.
Штурм заводу у Маріуполі триває вже четверту добу. Перед штурмом авіація орків кілька годин поспіль бомбила "Азовсталь". Виникла масштабна пожежа, стовп диму видно в усіх районах Маріуполя.
Нагадаємо, що 1 травня Україні нарешті вдалося розпочати евакуацію мирних людей з "Азовсталі".
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