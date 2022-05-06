Байден виділить ще 100 млн доларів на зброю для України [ Редагувати ]
США виділять ще 100 мільйонів доларів на військову допомогу Україні. Про це повідомляє Reuters.
Відповідний указ найближчим часом має підписати американський лідер Джо Байден.
Американські чиновники сказали, що пакет, ймовірно, включатиме більше боєприпасів для таких систем, як гаубиці.
по темі
Президент США Джо Байден підпише законопроєкт про запровадження ленд-лізу для України
США нададуть Україні допомогу на суму в 33 млрд доларів
В рамках обміну Вашингтон повернув студента Університету Північного Техасу, колишнього морського піхотинця
У понеділок, 25 квітня, в США розкрили деталі нового пакету допомоги, який напередодні анонсували держсекретар Ентоні Блінкен і міністр оборони Ллойд Остін
До України з візитом прибули держсекретар США Ентоні Блінкен та голова Пентагону Остін Ллойд