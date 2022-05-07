На Харківщині окупанти підірвали три автомобільні мости - Генштаб [ Редагувати ]
У Харківській області російські загарбники підірвали три автомобільні мости, щоб уповільнити контрнаступ українських сил. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
У районі населених пунктів Циркуни та Руські Тишки Харківської області окупантами здійснено підрив трьох автомобільних мостів з метою уповільнення контр-наступальних дій підрозділів українських Сил оборони.
Нагадаємо, що на Харківщині окупанти знищили Національний музей Григорія Cковороди.
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