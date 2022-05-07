На Полтавщині ворог вдарив ракетами по Карлівці - ОВА [ Редагувати ]
На Полтавщині російські окупанти вдарили ракетами по Карлівці. Про це повідомляє голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.
Російський ворог ударив ракетами по Карлівці - приліт в обʼєкт інфраструктури. Інформацію про руйнування та постраждалих уточнюємо.
Нагадаємо, що на Луганщині окупанти обстрілюють житлові квартали і завод "Азот".
по темі
Житлові райони Луганщини окупанти 6 травня обстрілювали 24 рази: багато пошкоджень в Гірській, Попаснянській громадах та Сєвєродонецьку, продовжуються обстріли "Азоту"
У ніч на 7 травня окупанти знищили Національний музей ім.Григорія Сковороди у селі Сковородинівка на Харківщині.
Сьогодні близько 11:00 ворог активно застосував авіацію та артилерію по Гуляйполю. Масованими артобстрілами російська армія знищує мирну інфраструктуру Оріхова, наноситься ракетні та авіаудари
Із міста, де зараз російська армія обстрілює мирне населення, дівчина вивозила пораненого у машині. Дивом їм вдалося дістатись до позицій українських військових. І лише тоді наші хлопці відвезли поранених у лікарню.
За допомогою ракет окупанти "демілітаризували" 9 житлових будинків, школу та численні інфраструктурні об'єкти.