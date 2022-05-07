На Луганщині окупанти обстрілюють житлові квартали і завод "Азот" (фото) [ Редагувати ]
Житлові райони Луганщини окупанти 6 травня обстрілювали 24 рази: багато пошкоджень в Гірській, Попаснянській громадах та Сєвєродонецьку, продовжуються обстріли "Азоту". Про це повідомляє очільник області Сергій Гайдай.
Зокрема, у Сєвєродонецьку пошкоджень зазнала лікарня в старій частині міста. Продовжуються й артилерійські атаки на "Азот". Після кожної піротехніки перевіряють промислові майданчики на наявність нерозірваних снарядів. За учора вибухонебезпечних предметів там не виявлено.
В області ще залишається достатньо людей. Є багатоповерхівки, де наразі проживає лише по одній особі, але існують випадки, коли не виїхали десятки сусідів. По них росіяни і б’ють.
Відкривали вогонь 24 рази, зруйнували або пошкодили 36 будинків, 11 будинків вони зруйнували в Золотому, 10 - в Попасній, 5 багатоповерхівок - в Сєвєродонецьку, який під щільним вогнем опинявся двічі за день, чотири - в Рубіжному. У Лисичанську два будинки не підлягають жодному відновленню - це ознака "руського миру".
Надходить інформація щодо руйнувань житлового фонду в Гірському та Оріховому.
Нагадаємо, що на Луганщині в найближчі дні очікується посилення наступу рашистів.
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