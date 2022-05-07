КНДР запустила балістичну ракету з підводного човна у бік Японії [ Редагувати ]
Північна Корея запустила балістичну ракету в напрямку Японського моря. Про це повідомляє південнокорейське агентство "Ренхап" з посиланням на Об'єднаний комітет начальників штабів.
Військові припускають, що КНДР здійснила запуск балістичної ракети з субмарини. Запущений КНДР снаряд впав, ймовірно, поруч із північнокорейською провінцією Хамген-Намдо на сході країни.
Спецслужби Південної Кореї та США аналізують характеристики північнокорейської ракети, деталі невідомі. Рада національної безпеки Південної Кореї найближчим часом проведе екстрене засідання.
Останніми місяцями КНДР активізувала ракетні випробування. Новий пуск став уже 15-м з початку року. Останні запуски були 4 травня. Тоді ЗМІ повідомляли про запуск міжконтинентальної балістичної ракети.
У Пхеньяні заявляли, що успішно випробували "нову тактичну керовану зброю". За даними військових Південної Кореї, це були нові ракети, створені на зразок російського комплексу "Іскандер".
Підвищену військову активність північнокорейської сторони в Південній Кореї пов'язують із майбутньою інавгурацією президента Юн Сок Йоля, яка запланована на 10 травня.
Нагадаємо, що КНДР готується до ядерних випробувань у травні-вересні 2022 року.
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