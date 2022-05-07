Офіс ВООЗ у москві має бути закритий та перенесений до Києва. Країна-агресор не може впливати на світову галузь охорони здоров'я.

Про це під час зустрічі із головою ВООЗ заявив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

"Офіційно запропонував перенести офіс ВООЗ з неінфекційних хвороб з Москви до справжнього центру, навколо якого зараз об'єдналися країни Східної Європи - Київ", - розповів чиновник.

Він наголосив, що країна агресор не може однією рукою знищувати та вбивати людей, а іншою управляти та приймати рішення у сфері охорони здоров'я.

Також міністр подякував ВООЗ за допомогу у забезпеченні надання медичних послуг та постачання медичних виробів.