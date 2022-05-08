"Укрзалізниця" скасовує всі поїзди до Одеси та Запоріжжя на період тривалої комендантської години. Про це повідомляє пресс-служба перевізника.

В Одесі й області комендантська година триватиме з 22:00 8 травня до 5:00 10 травня. У цей час заборонено перебувати на вулицях без спеціальних перепусток і посвідчень.

На період дії подовженої комендантської години в добу 9 травня тимчасово скасовано приміські поїзди та поїзди далекого сполучення, які курсують до Одеси та зворотно. Також протягом дії комендантської години в місті буде зачинений залізничний вокзал станції Одеса-Головна.

На час довгої комендантської години також скасовано всі поїзди і в Запоріжжі.

На період дії подовженої комендантської години з 19:00 8 травня до 5:00 10 травня тимчасово скасовано приміські поїзди, які курсують до Запоріжжя та зворотно.

На період дії комендантської години вхід і вихід із залізничного вокзалу Запоріжжя з міркувань безпеки може бути обмежений силовиками.

Посадка в поїзди далекого сполучення можлива лише для транзитних пасажирів або для пасажирів, які прибули на вокзал заздалегідь, до початку дії комендантської години.

"Подробиці" підготували матеріал про те, якою буде комендантська година на 9 травня в різних регіонах України.