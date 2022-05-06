В Одесі оголосили цілодобову комендантську годину [ Редагувати ]
Фото: tourbaza.com
На 9 травня в Одесі вирішили повторити досвід 2 травня та оголосили цілодобову комендантську годину.
Вона триватиме в Одесі та області з 22-00 8 травня до 5 години ранку 10 травня.
У цей період заборонено з'являтися на вулицях без спеціальних перепусток.
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