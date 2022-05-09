Ввозити автомобілі в Україну з-за кордону тепер можна лише через три пункти пропуску. Про це повідомляє Держприкордонслужба.

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 03 травня 2022 р. № 354-р, переміщення транспортних засобів, придбаних за межами митної території України громадянами України, здійснюється у пунктах пропуску через державний кордон:

"Устилуг" (на кордоні з Польщею);

"Грушів" (на кордоні з Польщею);

"Малий Березний" (на кордоні зі Словаччиною).

Це розпорядження набрало чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, що розмитнення автомобілів в Україні стало безкоштовним. На час воєнного стану ПДВ та ввізне мито на автомобілі й інший імпорт скасовуються для фізичних осіб і платників єдиного податку 1, 2 та 3 груп. Крім того, фізичні особи під час ввезення транспорту не платитимуть ще й акциз.