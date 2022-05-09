У Москві влаштували військову ходу з нагоди дев'ятого травня [ Редагувати ]
Парад "побєдобєсія". У Москві влаштували військову ходу з нагоди 9 травня. Без розмаху, але з накручуванням антиукраїнської риторики. Без гостей і навіть без масштабного показу військової техніки. Подробиці - далі в сюжеті.
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