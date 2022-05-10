Господар Кремля у відставку не збирається

10 травня очільники одразу п'яти регіонів росії заявили про намір достроково залишити свої посади. Кожен із них подав відставку як власне рішення.

У відставку подали (хронологічно):

Сергій Жвачкін, Томська область (з 2012 року);

Ігор Васильєв, Кіровська область (з 2016 року);

Валерій Радаєв, Саратовська область (з 2012 року);

Олександр Євстіфєєв, Марій Ел (з 2013 року);

Микола Любімов, Рязанська область (з 2017 року, у відставку не подав, але не балотуватиметься на новий термін).

Усі п'ятеро губернаторів раніше фігурували у ЗМІ як потенційні відставники. Їхні наступники у вересні мають підтвердити свої повноваження на виборах.

Найближчим часом посади можуть залишити ще кілька керівників регіонів рф.

Нагадаємо, що Литва визнала росію країною-терористом.