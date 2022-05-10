Одразу п'ять російських губернаторів оголосили про відставку в один день [ Редагувати ]
10 травня очільники одразу п'яти регіонів росії заявили про намір достроково залишити свої посади. Кожен із них подав відставку як власне рішення.
У відставку подали (хронологічно):
- Сергій Жвачкін, Томська область (з 2012 року);
- Ігор Васильєв, Кіровська область (з 2016 року);
- Валерій Радаєв, Саратовська область (з 2012 року);
- Олександр Євстіфєєв, Марій Ел (з 2013 року);
- Микола Любімов, Рязанська область (з 2017 року, у відставку не подав, але не балотуватиметься на новий термін).
Усі п'ятеро губернаторів раніше фігурували у ЗМІ як потенційні відставники. Їхні наступники у вересні мають підтвердити свої повноваження на виборах.
Найближчим часом посади можуть залишити ще кілька керівників регіонів рф.
Нагадаємо, що Литва визнала росію країною-терористом.
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