У Сєвєродонецьку на Луганщині 30% будинків вже непридатні для проживання. Про це повідомив голова Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Олександр Стрюк.

За офіційними даними на початок 2020 року населення Сєвєродонецька становило 102 тис. людей.

Нагадаємо, що за даними британської розвідки, росіяни планують захопити Сєвєродонецьк і Краматорськ.