У Сєвєродонецьку третина будинків вже непридатні для проживання - мер (відео) [ Редагувати ]
У Сєвєродонецьку на Луганщині 30% будинків вже непридатні для проживання. Про це повідомив голова Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Олександр Стрюк.
За офіційними даними на початок 2020 року населення Сєвєродонецька становило 102 тис. людей.
Нагадаємо, що за даними британської розвідки, росіяни планують захопити Сєвєродонецьк і Краматорськ.
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