У Кремлі поки не оголошують загальну мобілізацію

Російська влада не має планів оголошувати воєнний стан. Так прессекретар президента росії Дмитро Пєсков прокоментував інформацію американської розвідки про запровадження "особливого правового режиму" в рф.

Цього (оголошення воєнного стану й мобілізації - ред.) в планах немає.

Раніше глава Національної розвідки США Авріл Хейнс під час виступу в Сенаті заявила, що володимир путін може оголосити воєнний стан. Це означатиме, що чоловікам призовного віку заборонять виїзд із країни.

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Водночас прессекретар володимира путіна назвав переговори росії та України про припинення вогню "млявими та нерезультативними".

Ви знаєте, що розпочинався переговорний процес без посередників. І він дуже мляво і нерезультативно триває без посередників. Хоча, безумовно, ми дуже високо оцінюємо та вдячні за зусилля, наприклад наших турецьких колег, за створення необхідних умов для тієї зустрічі, яка була в Стамбулі. Там навіть було досягнуто потрібних нам "розуміння", які потім були дезавуйовані українською стороною.

Напередодні глава європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що ЄС не зможе стати посередником під час переговорів росії та України, оскільки на це не погодиться Москва. Найкращим посередником він назвав ООН.

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Остання очна зустріч делегацій проходила у Стамбулі 29 березня. Кілька перших очних раундів відбулися в Білорусії наприкінці лютого та на початку березня.

Нагадаємо, що член української переговорної групи Давід Арахамія заявив, що на переговорах "території ми не можемо віддавати і визнавати".