Сполучені Штати Америки бачать мало ознак того, що переговори між рф і Україною "проходять плідно", оскільки війна досі триває, заявив радник Держдепартаменту Дерек Шолле.

За його словами, Кремль, судячи з усього, не бажає "вести серйозні переговори".

Високопоставлений представник Держдепу зазначив, що держсекретар США Ентоні Блінкен розмовляв телефоном з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішом перед його поїздкою минулого тижня до москви та Києва для розмови з президентами рф і України володимиром путіним і Володимиром Зеленським.

"Ми, звичайно, будемо з нетерпінням чекати можливості, щоб дізнатися у генерального секретаря про його поїздку і про те, чи є шанс просунутися вперед по шляху миру. Ми (в цьому) сумніваємося. Ми бачили мало ознак того, що переговори виявляться плідними. росія, схоже, не хоче вести серйозні переговори", - сказав Шолле.