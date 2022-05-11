Палата представників Конгресу США затвердила виділення Україні додаткового пакету допомоги на суму майже $40 млрд.

"Відповідно до положень вважається прийнятим Палатою представників", - сказано в повідомленні Палати в Twitter. Тепер законопроект надійде на розгляд до Сенату.

Щодо виділення цих коштів до Конгресу звертався президент США Джо Байден. Він наголошував, що надання додаткової фінансової допомоги - "термінова потреба".

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З початку президентського правління Джо Байдена на допомогу Україні від російської агресії вже виділили $4,5 млрд. $3,8 млрд відправили з початку повномасштабного вторгнення 24 лютого.

Нагадаємо, що Джо Байден підписав закон про ленд-ліз для України.