На Луганщині не лишилося жодного цілого об'єкта інфраструктури. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Вцілілих об’єктів життєзабезпечення на Луганщині майже не залишилося - росіяни знищують все на своєму шляху. Переважну більшість критичної інфраструктури доведеться будувати з нуля.

Якісь лінії електропередачі ще можна відремонтувати, але не дозволяють постійні обстріли в районах пошкоджених ділянок.