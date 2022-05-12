Уся Луганщина залишилась без води й електропостачання - ОВА [ Редагувати ]
На Луганщині не лишилося жодного цілого об'єкта інфраструктури. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
Вцілілих об’єктів життєзабезпечення на Луганщині майже не залишилося - росіяни знищують все на своєму шляху. Переважну більшість критичної інфраструктури доведеться будувати з нуля.
Якісь лінії електропередачі ще можна відремонтувати, але не дозволяють постійні обстріли в районах пошкоджених ділянок.
Очільник області повідомив, що зараз електропостачання відсутнє всюди в області. Працюють виключно електрогенератори. Немає і централізованого водопостачання.
Нагадаємо, що з 11 травня окупанти перекрили газопостачання мешканців Луганщини та Донеччини.
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