На Кінбурнській косі вже тиждень вирують страшні пожежі (фото) [ Редагувати ]
Пожежі на Кінбурнській косі тривають понад тиждень. Горить на межі Миколаївської та Херсонської областей. Про це повідомляє "Суспільне".
"Ніколи так не горіла Кінбурнська коса. Навіть у тому ж 2001-му. Коли вигоріло 1100 га. Вогонь валить в обидві сторони", - пише у соцмережі Євген Лютер, режисер громадської організації Kinburn Camp.
Знаю, що немає чим гасити. Техніку і паливо забрали окупанти. Якщо вогонь і далі перекинеться - лісів там більше не побачимо.
Виїзд на материк контролюють російські військові, які не гасять лісові пожежі самі. Ситуація з гасінням ускладнюється тим, що в лісі розбита техніка, розтяжки, та міни.
На Херсонщині ліси палають від середини квітня. Гасити пожежі складно через тимчасову окупацію області російськими військовими. Зараз площа лісових пожеж становить майже 800 га.
Нагадаємо, що за даними американських аналітиків, росіяни готують наступ, щоб захопити всю Херсонщину.
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