Росіяни готують наступ, щоб захопити всю Херсонщину - ISW [ Редагувати ]
Російські війська можуть готуватися поновити наступ, аби найближчим часом спробувати захопити всю Херсонську область. Про це повідомляє в своєму щоденному звіті американський Інститут дослідження війни (ISW).
Окупанти намагаються зміцнити свої позиції на заході Херсонщини. Вони намагаються взяти під контроль Брускинське та Велику Олександрівку, щоб покращити своє тактичне становище на півдні.
Ці населені пункти знаходяться біля кордону з Миколаївською областю та, ймовірно, дозволять російським військам вести наступальні дії у напрямку Миколаєва.
Американські аналітики вважають, що росія, найвірогідніше, створює умови для безпосереднього приєднання окупованих українських територій до росії, а не створення псевдореспублік.
Водночас українські війська просунулися далі на північний схід від Харкова. Український контрнаступ на північ від Харкова змусив російські війська перейти до оборони та послабив артилерійський тиск на місто.
Окупанти можуть розпочати новий наступ на Бахмут після захоплення Попасної, щоб забезпечити доступ до шосе на північ до Слов'янська.
Нагадаємо, що російські війська продовжують штурмувати Донецький напрямок, але спроби оточити українські позиції в районі Сєверодонецьк-Рубіжно-Лисичанськ наразі є марними.
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