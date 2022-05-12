Вступ Фінляндії до НАТО в росіїї вважають загрозою [ Редагувати ]
У кремлі відреагували на сьогоднішню заяву Фінляндії про рішення вступити до НАТО. Там назвали це загрозою для росії. Про це повідомляє російський "Інтерфакс".
Так, відповідаючи на відповідне питання журналістів, прес-секретар президента рф дмитро пєсков сказав:
Безумовно. Чергове розширення НАТО не робить наш континент стабільнішим і безпечнішим.
Разом з тим у нього також запитали, чи прораховували в Кремлі ризики приєднання до НАТО інших сусідніх з нею країн як реакцію на так звану "спецоперацію" в Україні.
Завжди розглядаються і аналізуються різні варіанти.
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