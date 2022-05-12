Коли не можна купити, то можна зробити самому. У Черкасах волонтерський центр "Наш батальйон" організував пошиття професійної амуніції для військових. У перший місяць вторгнення всі воєнторги були спустошені і придбати щось спеціалізоване було неможливо. Тому волонтери вирішили налагодити виробництво самотужки і в них це вийшло…

Люфт …да, до зустрічі, тримаймось - дякую!

Нескінченні дзвінки та гори допомоги - вже понад два місяці черкаські волонтери не збавляють темпу. Замовлень від військових вдосталь - від продуктів харчування до амуніції та безпілотників. Все, що не вдається купити - ці відчайдухи беруться виробляти самі. Як ось такі ремінно-плечові системи. А простіше - розгрузки.

Олександр Ткаченко, волонтер:

…таким чином вона використовується. Дуже корисна і необхідна хлопцям, з нею набагато простіше виконувати бойові завдання.

З подібною амуніцією на українському ринку справжня біда - все, що було, розкупили ще в перший місяць вторгнення. За нові ж зразки підприємці правлять астрономічні суми по 4 - 5 тисяч гривень за одиницю. Від безвиході волонтерам довелось самим сісти за швейні машинки.

Ззовні розгрузка здається абсолютно простою, та насправді це не так, кажуть волонтери. Дизайн і функціональність плечової системи розробляли з урахуванням побажань військових. На ній підсумки для чотирьох магазинів, аптечка, кишені для рацій та гранат. І все це виробляється здебільшого вручну.

Юлія Кубракова, волонтерка:

Рук не жаліємо …приходимо додому робимо якісь ванночки, масажі …тріскається шкіра на руках, ну нічого - після нашої Перемоги будемо тоді руки лікувати, а зараз будемо працювати.

Поки Юлія та двоє її коліжанок застрочують, розкроюють та вшивають - їхні діти нарізають паски. Олександра та Ян працюють нарівні з дорослими.

Допомагаємо батькам. - А роботи багато? - Якщо багато замовлень, то багато роботи …а заказів багато, тому багато роботи.

За день всі п'ятеро встигають пошити до десятка розгрузок. Собівартість однієї у волонтерів коливається від 1800 до 2000 тисяч гривень. Катастрофічно не вистачає людей та коштів на пошиття, скаржиться голова волонтерського центру.

В'ячеслав Скічко, голова ГО "Наш батальйон":

Це потрібна - тканина, фурнітура, нитки, кошти зрештою - бо це треба закупити, бо цього в Україні немає, завозиться все з-за кордону, комплектуючі для пошиття. І відповідно ми збираємо кошти на все.

Зараз замовлень у волонтерів тисячі одиниць як розгрузок, так і іншої амуніції. Тому вони вже зараз закликають всіх небайдужих долучатися. Якщо маєте змогу - долучіться і ви - заради перемоги.

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