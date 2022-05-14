У мережі з'явилося відео розгрому окупантів на переправі під Білогорівкою [ Редагувати ]
Радник голови МВС Антон Геращенко опублікував відео з безпілотника, який зафіксував момент удару по російській бронетехніці під час спроби переправитися через річку Сіверський Донець під Білогорівкою.
За даними Геращенка, внаслідок серії ударів за три дні окупанти втратили під Білогорівкою майже 250 одиниць техніки та до 1500 солдатів та офіцерів.
Удари ЗСУ завдали збитків росіянам у рази більше, ніж усі удари по Чорнобаївці, про що "ллють крокодилячі сльози стрільців/гіркін та військові пропагандисти путіна".
Там протягом 3-х днів наші хлопці з 80, 79, 30, 58 та 17 танкової бригади влаштували оркам Сталінград та Курську дугу одночасно!
Безмозкі російські генерали, сліпо виконуючи наказ шляху-оточити до 9 травня хоча б Лисичанськ з Сєвєродонецьком погнали на вірну смерть тисячі своїх.
Геращенко вважає, що через цей розгром окупанти були змушені зупинити наступ на значній частині Східного фронту.
Нагадаємо, що українська армія перейшла у контрнаступ на Ізюмському напрямі. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синегубов.
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