Українська армія перейшла у контрнаступ на Ізюмському напрямі. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синегубов.

Найгарячішою точкою залишається Ізюмський напрямок. Там наші збройні сили перейшли в контрнаступ. Ворог за деякими напрямками відступає. І це є результатом характеру наших збройних сил.

Минулої доби ворог не завдавав ударів по Харкову, зосередив увагу на позиціях ЗСУ та по громадах області. Від обстрілів страждають: Чугуїв, Дергачі, Золочів, Лозова та інші. Це свідчить про те, що розслаблятися ще зарано. Закликаю усіх адекватно реагувати на сигнали тривоги та не перебувати на вулицях без нагальної потреби.