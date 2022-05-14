Українська армія перейшла у контрнаступ на Ізюмському напрямі [ Редагувати ]
Українська армія перейшла у контрнаступ на Ізюмському напрямі. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синегубов.
Найгарячішою точкою залишається Ізюмський напрямок. Там наші збройні сили перейшли в контрнаступ. Ворог за деякими напрямками відступає. І це є результатом характеру наших збройних сил.
Минулої доби ворог не завдавав ударів по Харкову, зосередив увагу на позиціях ЗСУ та по громадах області. Від обстрілів страждають: Чугуїв, Дергачі, Золочів, Лозова та інші. Це свідчить про те, що розслаблятися ще зарано. Закликаю усіх адекватно реагувати на сигнали тривоги та не перебувати на вулицях без нагальної потреби.
Очільник області закликав людей, які повертаються, бути дуже обережними. Відступаючи, ворог замінував абсолютно все - подвір'я, лісосмуги, узбіччя доріг, навіть дитячі ліжка тощо.
Зараз триває ретельна робота з розмінування. Прошу до офіційних повідомлень утриматися від повернення. Ми ж продовжуємо працювати над відновленням критичної інфраструктури та доставкою гуманітарної допомоги, особливо для мешканців щойно звільнених населених пунктів.
Нагадаємо, що російські військові вирішили повністю залишити свої позиції навколо Харкова. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни.
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