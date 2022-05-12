"Білогорівка - друга Чорнобаївка": на Луганщині ЗСУ знищили понтони через Сіверський Донець (фото) [ Редагувати ]
Українські захисники вкотре знищили понтонні переправи росіян через Сіверський Донець. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
Білогорівка - друга Чорнобаївка. ЗСУ вчергове знищили понтонні переправи рашистів через Сіверський Донець‼️
Рашисти активізувалися, намагаються прорватися до Сєвєродонецька, захопити повністю Рубіжне, відрізати Луганщину від "великої землі" взявши під контроль трасу Лисичанськ-Бахмут. Ключове "намагаються". Обстріли населених пунктів надпотужні.
Зранку очільник Луганщини повідомив, що основним із поточних завдань росіян залишається встановлення повного контролю над Рубіжним.
Для забезпечення подолання водної перешкоди агресор з території рф у напрямку Кремінної перекинув техніку понтонно-мостового парку.
Генштаб ЗСУ опублікував фото знищених понтонів і ворожої техніки.
Нагадаємо, що окупанти штурмують Донецький напрямок.
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На Донецькому напрямку підрозділи противника намагаються розвинути наступальні дії на Лиманському, Сєверодонецькому, Бахмутському, Авдіївському та Курахівському напрямках. Основним завданням залишається встановлення повного контролю над Рубіжним, захоплення Лиману та Сєвєродонецька.
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