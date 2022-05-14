У Києві повертають плату за проїзд у громадському транспорті та метро [ Редагувати ]
Від понеділка, 16 травня, у Києві відновлюють електронну оплату за проїзд у комунальному громадському транспорті. Як в метро, так і в наземному транспорті. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
Ми повинні відновлювати повноцінну роботу громадського транспорту, який працював в обмеженому режимі та був ці місяці безкоштовним. Потрібно платити зарплати транспортникам, забезпечувати підприємства пальним, матеріалами, електроенергією. Це великі кошти.
Сплачувати за проїзд пасажири зможуть транспортними картками, через платіжні додатки та мобільний додаток «Київ цифровий».
Нагадаємо, що з неділі, 15 травня, комендантська година у Києві розпочинатиметься на годину пізніше. І триватиме з 23:00 до 5:00 ранку.
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Крім того, від 16 травня громадський транспорт столиці працюватиме довше