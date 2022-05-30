Чи хоче росіянин помирати в Україні? В анексованому Криму чергова спроба спалити військкомат. Невідомі, за інформацією у соцмережах, намагалися підпалити приміщення комісаріату в Сімферополі, де зберігаються дані призову.

Загалом подібних атак за останній час нарахували майже зо два десятки. І це - тільки офіційно.

Падіння боєздатності російської армії прогнозують у британській розвідці. Там фіксують величезні втрати серед офіцерів середньої ланки. Вмирати за ідею путіна росіяни вочевидь не хочуть. Про це свідчать і перехоплені телефонні розмови, і кількість тих, хто з білим прапором здається в руки наших ЗСУ.

Скільки полонених росіян зараз в Україні? І що з ними робитимуть далі - Ярина Марків цікавилася.

Шановні пані та панове черговий випуск нашої передачі - "Москаль невдаха".

Або снайпери - однієї з найбоєздатніших бригад російської армії.

Год рождения? - 2001 год рождения. - Твой? - 1998. - Бачите, зовсім свіженькі, молоденькі у нас москалі сьогодні. Прийшли в Україну нас денацифікувати. Асвабаждать. Асвабадітєлі.

Полонені діти-окупанти - все без змін. Росія і надалі вдобрюватиме українські землі... гарматним м'ясом.

Я щас малышей отправлю туда на усиление, а потом розберемся.

Та рашист бунтує! Й хоче тільки одного: дати драла:

Погранец, сколько там людей в отказе? - Да как я понял - личный состав весь - Повтори! - Практически все.

Але втеча - окупантам не вдається. Й не тільки через ЗСУ.

Когда мы высказали своему командиру желание о том, что мы хотим уехать, нам сказали, что мы уедем отсюда либо 200 либо 300.

Вихід лиш один - здатися. Бо в українському полоні не страшно: тут загарбників і нагодують, і напоять. І промиті пропагандою мізки - вправлять.

Вам промыли мозги, но я вам расскажу все как было, но когда я вернусь домой. Не российская федерация, никто не мог меня отправить домой, а эти люди. Смогли потому что они настоящие люди, в отличии от российских солдат, к которым я, к сожалению, отношусь. Но больше никогда не буду относиться.

Скільки рашистських бранців зараз перебуває в Україні - достеменно невідомо. Ця інформація конфіденційна, та й кількість змінюється - через їхнє поповнення та обмін. Й українська влада робить усе, щоб утримувати російських військовополонених - у належних умовах - відповідно до Женевської конвенції.

Олександра Матвійчук, правозахисниця:

Конвенція передбачає про створення безпечних місць і спеціальні, як би це не звучало, табори військовополонених, де мають бути забезпечені гуманні умови поводження. Людей мають харчувати. Людям має надаватися можливість відправляти свої релігійні потреби й багато чого іншого, що конвенція передбачає. І в Україні спеціальне нормативно-правове законодавство було створено, щоб забезпечити цю дію на практиці.

В Україні спорудили вже перший табір для військовополонених на півтисячі осіб та є 59 дільниць для тримання - за інформацією Мін'юсту. На початку травня Кабмін виділив більш як 43 мільйони гривень на утримання російських бранців. Ці гроші Мінфін візьме - з резервного фонду держбюджету, - розповіла в ефірі Українського радіо заступниця міністра юстиції Олена Висоцька. Належні умови - це сильна переговорна позиція, можливість обміну й збереження життя українських солдатів:

Олександра Матвійчук, правозахисниця:

А от в російській федерації ми знаємо від російських правозахисників, що військовополонені утримуються дуже в різних місцях - і в СІЗО, у військових частинах, і в якихось місцях абсолютно для цього не придатних і це наскільки мені відомо досі не вирішено. Саме тому досить складно розшукати їх у різних регіонах російської федерації в тому числі й на тимчасово окупованих українських територіях.

Плюс до всього - зв'язку з полоненими українськими військовими - майже немає.

Олександра Матвійчук, правозахисниця:

Військовополонених їх не можна утримувати без зв'язку із зовнішнім світом, тобто ця третя Женевська конвенція дозволяє переписку з рідними, яка здійснюється через Міжнародний комітет Червоного Хреста.

Як мені відомо доступ до українських військовополонених Міжнародний комітет Червоного Хреста у своїй більшості не має.

І найгірше - наших військових у російському полоні - катують! Про це у своєму телеграм написала омбудсмен Людмила Денісова, посилаючись на розповіді звільнених українських бранців.

Під час допитів українських військовополонених ставили на коліна, били прикладом від автомата по пальцях ніг та відкритих ранах, застосовували плоскогубці, закидали зашморг на шию і душили. Крім того, катували електрострумом, били киянкою та ногами.

Омбудсмен закликала ООН відреагувати - на ці злочини рф. Гостро порушив питання повернення українських бійців додому й Володимир Зеленський на форумі в Давосі. А таких у російському полоні - вже кілька тисяч!

Після заблокованого Маріуполя після заблокованої "Азовсталі", вони вивезені. Окрім цього із Донбасу були люди вони сьогодні знаходяться в полоні.

Ми маємо їх обміняти, треба щоби всі держави доєднались. І ООН і Швейцарію і досвід ізраїльтян. На сьогодні дуже важливо щоби весь світ не умовляв росію, ні. Тиснути політично через будь-які важелі, через потужний бізнес через закриття цього бізнесу, через нафтове ембарго.

Українська ж влада робитиме все можливе для якнайшвидшого повернення українських військових додому.