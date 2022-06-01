Російські війська зайняли більшу частину Сєвєродонецька, але ризику оточення українських бійців наразі немає. Про це ввечері 31 травня повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай в ефірі Радіо Свобода.

Бої вже йдуть всередині міста. Російські війська контролюють більшу частину міста. Але побоювання того, що десь будуть оточені наші військові... такого не станеться. Є можливість маневрувати. Військові спокійно тримають оборону на тих позиціях, які займають зараз.

Обласний центр за рівнем руйнувань наближається до Рубіжного та Попасної. У місті критична інфраструктура зруйнована на майже 100%, пошкоджено 90% житлового фонду, з них 60% критично, тобто відновленню не підлягає.



Через обстріли гуманітарні вантажі до Сєвєродонецька завезти неможливо, як і евакуювати людей.

У 2014 році, після того, як Луганськ захопили сепаратисти самопроголошеної "ЛНР", Сєвєродонецьк став адміністративним центром Луганської області. На початок 2020 року в місті мешкали 102 тисяч людей.

Нагадаємо, що 31 травня в Сєвєродонецьку ворожа авіація влучила в цистерну з азотною кислотою. Над містом піднялася отруйна хмара.