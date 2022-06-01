У червні зміни чекають і українців, які знайшли тимчасовий прихисток в Німеччині.

Знижки на пальне, ваучери на комірне і супер-дешеві квитки на громадський транспорт. З першого червня у Німеччині запрацює пакет фінансової підтримки громадян, витрати яких зросли через війну в Україні. Яку допомогу німцям пропонує уряд? І що зміниться для українських біженців, які мешкають в Німеччині? Розкаже Тетяна Логунова.

Рекордні ціни на заправках, подорожчання продуктів харчування та великі рахунки за комірне. Наслідки війни, яку росія розв'язала проти України, опосередковано відчули на собі й німці. Щоб фінансово підтримати громадян, уряд Німеччини був змушений терміново розробити багатомільярдний пакет допомоги.

Крістіан Лінднер, міністр фінансів Німеччини:

Учасники коаліції вважають, що у зв'язку з різким ростом цін ми повинні захистити людей та економіку. Узгодити цей пакет допомоги було нелегко, але нам вдалося це зробити.

Отже, з першого червня німці зможуть трохи зекономити. На пальному - літр подешевшає в середньому на 30 центів за рахунок зниження спеціального енергетичного податку. На комірному - кожен працюючий німець отримає від держави субсидію у розмірі 300 євро. І на громадському транспорті - квитки на нього подешевшають … майже в 10 разів!!! Якщо раніше місячний проїзний на всі види транспорту в Берліні коштував 86 євро, то з першого червня - всього- навсього … 9 євро.

Дешевше просто не буває!

Це круто! А ще я думаю, що низькі ціни змотивують людей частіше користуватися громадським транспортом.

Скористатися цією пропозицією зможуть й українські біженці, які до цього мали право безкоштовного проїзду.

У червні зміни чекають і українців, які знайшли тимчасовий прихисток в Німеччині. Усі землі скасовують для них безкоштовне користування громадським транспортом. Більшість регіонів - з перших чисел, деякі - з середини місяця.

У якості компенсації - українцям підвищать соціальну допомогу. З червня усіх біженців працездатного віку прирівняють до німецьких безробітних і зареєструють на біржі праці. Після чого вони отримуватимуть 449 євро на місяць - на сто євро більше, ніж раніше. Плюс держава виділятиме певну суму на оплату житла та оплачуватиме медичне страхування, мовні та інтеграційні курси. Допоки отримувачі соціальної допомоги з України не влаштуються на роботу.