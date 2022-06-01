На Херсонщині з боку Дніпропетровщини ЗСУ звільнили 20 населених пунктів [ Редагувати ]
На Херсонщині з боку Дніпропетровщини українські армійці звільнили два десятки населених пунктів. Про це в ефірі національного телемарафону заявив голова Херсонської ОВА Геннадій Лагута.
З (боку - ред.) Дніпропетровської області звільнено понад 20 населених пунктів.
За словами голови ОВА, ЗСУ рухаються далі на південь. Лагута додав, що окуповану територію Херсонщини залишили близько половини населення.
Повідомляється, що російські війська підірвали міст через річку Інгулець на півночі Херсонщини, щоб уповільнити контрнаступ української армії.
Нагадаємо, що 30 травня українські війська під час контрнаступу звільнили населений пункт Миколаївка на Херсонщині.
по темі
Українська армія пішла у наступ на Нову Каховку Херсонської області. Звільнення міста на Дніпрі може дозволити ЗСУ "розрізати" плацдарм південного російського угруповання на дві частини. У разі успіху у наших захисників з'явиться можливість для початку звільнення Херсона та оточення криворізького угруповання ворога
В ході вдалого наступу підрозділів Сил оборони ворог зазнав втрат та відійшов з населеного пункту Миколаївка Херсонської області, що призвело до панічних настроїв серед військовослужбовців інших підрозділів збройних сил російської федерації
Українські захисники на Донбасі у вівторок, 31 травня, відбили 9 атак російських військ. На 4 локаціях ще тривають бої. За добу, що минає, українська армія знищила в Донецькій і Луганській областях 29 одиниць техніки окупантів
Російська війська готуються до відновлення наступу в напрямках населених пунктів Ізюм та Слов'янськ. На Донецькому напрямку противник, за підтримки артилерії та мінометів, проводить активні штурмові дії на Сєверодонецькому та Бахмутському напрямках, бої тривають
Українські захисники знищили великий підрозділ найманців приватної військової компанії "Вагнер" на Донбасі. Про це стало відомо з перехоплень телефонних розмов окупантів, повідомляє СБУ