На Херсонщині з боку Дніпропетровщини українські армійці звільнили два десятки населених пунктів. Про це в ефірі національного телемарафону заявив голова Херсонської ОВА Геннадій Лагута.

З (боку - ред.) Дніпропетровської області звільнено понад 20 населених пунктів.

За словами голови ОВА, ЗСУ рухаються далі на південь. Лагута додав, що окуповану територію Херсонщини залишили близько половини населення.

Повідомляється, що російські війська підірвали міст через річку Інгулець на півночі Херсонщини, щоб уповільнити контрнаступ української армії.

Нагадаємо, що 30 травня українські війська під час контрнаступу звільнили населений пункт Миколаївка на Херсонщині.