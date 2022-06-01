Голлівудський актор Джонні Депп виграв суд проти своєї колишньої дружини - акторки Ембер Херд. Присяжні визнали ексдружину актора винною у наклепі у справі про захист його честі та гідності та постановили виплатити Депу $15 млн. Про це повідомляє Fox News.

Присяжні вважають, що твердження Херд про те, що вона була жертвою домашнього насильства, є наклепом. Депп подав до Херда позов про наклеп у 2019 році.

Причиною стала її стаття для Washington Post, де вона розповіла про себе як жертву домашнього насильства. Акторка натякала, що Депп бив її, однак прямо не назвала його ім'я.

Депп заявив, що це коштувало йому втрати акторських ролей і почав вимагати компенсацію в $50 млн. Херд подала проти Деппа зустрічний позов на $100 млн, звинувативши його у жорстокому поводженні.

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Депп і Херд познайомилися під час зйомок "Ромового щоденника" в 2011 році й одружилися через чотири роки. Після розлучення під час судового розгляду були оприлюднені скандальні факти.

Як виявилося, Ембер Херд зраджувала своєму чоловіку з засновником компаній Tesla та SpaceX Ілоном Маском. І сама підіймала руку на Джонні Деппа.

Через скандал, який триває вже кілька років, Джонні Деппа вигнали з акторської групи, яка працює над створенням продовження франшизи "Пірати Карибського моря" і "Фантастичні звірі і де їх шукати".

Нагадаємо, що колишня дружина Джонні Деппа Ембер Херд вперше стала мамою.