Ракетний удар по Львівській області: понад 10 поїздів затримуються [ Редагувати ]
У Львівській області рух поїздів частково відновлено пошкодженою ділянкою дороги, яка постраждала внаслідок ракетного удару. Про це повідомляє "Укрзалізниці" в Telegram.
Більше десяти поїздів затримуються.
Зокрема, затримуються потяги:
- №37 Ужгород-Одеса
- №135 Чернівці-Одеса
- №26 Одеса-Рахів
- №50 Трускавець-Київ
- №82 Ужгород-Київ
- №46 Харків-Ужгород
- №17 Харків-Львів
- №56 Рахів-Київ
- №77 Ковель-Одеса
- №36 Одеса-Перемишль
- №716 Перемишль-Київ
- №119 Запоріжжя - Львів.
Для пасажирів, які слідують зміненим маршрутом в Ужгород, буде можливість пересісти на станції Ужгород на приміські поїзди ділянки Ужгород - Чоп - Мукачево - Воловець.
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