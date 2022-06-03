Станом на п'ятницю, 3 червня, йде 100 день з дня вторгнення росії в Україну. У Міноборони Великобританії заявили про те, що у порівнянні з початковим планом росії жодна зі стратегічних цілей не була досягнута. Про це повідомляється в Twitter.

російським військам не вдалося досягти своїх первинних цілей по захопленню Києва та українських центрів влади. Стійкий український опір і нездатність убезпечити аеродром Гостомель в перші 24 години призвели до відбиття наступальних операцій росії.

Після провалу початкового плану через помилкові припущення при плануванні і погане тактичне виконання Росія адаптувала свій оперативний план, зосередивши увагу на Донбасі.

росія зараз домагається тактичного успіху на Донбасі. російські сили створили і зберегли імпульс і зараз, схоже, володіють ініціативою. росія контролює понад 90% Луганської області і, ймовірно, повністю встановить контроль в найближчі два тижні. росія домоглася цих недавніх тактичних успіхів ціною значних ресурсів і концентрацією сил і вогню на одній частині загальної кампанії.