"За 100 днів війни рф не досягла жодної мети" - Міноборони Британії [ Редагувати ]
Станом на п'ятницю, 3 червня, йде 100 день з дня вторгнення росії в Україну. У Міноборони Великобританії заявили про те, що у порівнянні з початковим планом росії жодна зі стратегічних цілей не була досягнута. Про це повідомляється в Twitter.
російським військам не вдалося досягти своїх первинних цілей по захопленню Києва та українських центрів влади. Стійкий український опір і нездатність убезпечити аеродром Гостомель в перші 24 години призвели до відбиття наступальних операцій росії.
Після провалу початкового плану через помилкові припущення при плануванні і погане тактичне виконання Росія адаптувала свій оперативний план, зосередивши увагу на Донбасі.
росія зараз домагається тактичного успіху на Донбасі. російські сили створили і зберегли імпульс і зараз, схоже, володіють ініціативою. росія контролює понад 90% Луганської області і, ймовірно, повністю встановить контроль в найближчі два тижні. росія домоглася цих недавніх тактичних успіхів ціною значних ресурсів і концентрацією сил і вогню на одній частині загальної кампанії.
росія не змогла створити маневр або рух на інших фронтах або напрямках, всі вони перейшли до оборони.
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