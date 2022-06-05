У планах до холодів встановити по сто таких конструкцій в селі Мощун

Окупанти залишили без даху над головою тисячі українських родин. Російські загарбники й досі руйнують українські міста, і селища крилатими ракетами та авіабомбами. Тож капітальне будівництво нового житла навіть на звільнених територіях наразі не можливе.

Але вихід є. Тимчасове житло. Лічені години - і у вас на подвір'ї - хата. З яких матеріалів? І чи надійним буде такий будинок? Дізнавався Ігор Левенок.

Обгорілі стіни й небо над головою. Будинок пані Марії в селі Мощун на Київщині нині виглядає ось так. Російські окупанти безжально понівечили цей населений пункт. Скрізь руїни та згарища.

Марія Метельцева, жителька села Мощун:

Надіялися, думали хоч щось останеться. Нічого!

Будинок дочки навпроти. Картина така ж. Печальна. Нині пенсіонерка мешкає у маленькій коморі. Два на два метри. Лише вона дивом уціліла.

Подивіться, шкаф в мене ще є, з трьохетажного дома оце все, що в нас, сонечко, осталося. Більш нема...

Майже двісті родин у Мощуні втратили свої домівки. Комісія встановила: вони ремонту - не підлягають.

Петро Макушенко, староста села Мощун:

Припадаємо на любу пропозицію, нічого не відмовляємося і всіх просимо нам допомогти, потому що ми в дуже скрутному становищі й зима не за горами.

Це окремий будинок. Дуже пристойно і гарно виглядить. - А що там внутрі нього? - Буде внутрі маленька кухонька, буде санвузол, щоб ви могли не на подвір'я виходити.

Це Олексій Сатов. Волонтер, а за освітою інженер-механік. І це його ноу-хау. Будинок, який зводиться за кілька годин, і вже за тиждень - це готове житло з вигодами.

Олексій Сатов, волонтер:

З комунікацій буде гаряча вода, буде холодна вода і буде маленька кухонна зона. - Електрика? - Електрика да, але без газу...

Будинок із пінопласту. Житло - тимчасове. Спорудження таких осель нині популярне в Японії. Ось як там вони виглядають. А це процес зведення. Все елементарно, просто і швидко. Проте Олексій каже: він навіть трохи випередив японців і запатентував технологію раніше.

Олексій Сатов, волонтер:

Він повністю безпечний, він екологічно чистий, фактично він робиться з тих матеріалів, з яких робиться посуд. З точки зору руйнування конструкції він взагалі переживає всі катаклізми. Землетрус, гради, вітра - це все враховано... Не потребує додаткового опалення і дуже довго тримає, от ми нагріли повітря вимкнули джерела надання теплової енергії й таку температуру будинок може тримати на протязі вісім-десять годин без падіння температури...

Ідея така: тимчасове житло розмістити на приватних ділянках селян. Оминути дозвільну бюрократію. Бо це як розбити намет, або натягнути шатро. На них дозволів не треба.

Єдине, що ми повинні запитати, це дозвіл людей чи можемо ми допомогти їм от таким чином, побудувавши на їхньому подвір'ї домівки такі...

Але є проблема: сировинний матеріал для таких конструкцій в Україні не виробляють. Треба шукати іноземних благодійників.

Олексій Сатов, волонтер:

Зараз ми намагаємося домовитися з донорами, щоб нам з Європи дали таку сировину, з якої ми зробимо конструкції й побудуємо за тиждень дома.

Олексій каже: все реально. Показує своє виробництво, яке сконструював власноруч. Тут сировину - продукт нафтопереробки - перетворюють на пінопластові кульки. Потім із них виготовляють піностирольні блоки.

Із сировини випікаються ось такі великі куби, з цих кубів на 3D різке виробляються конструкції які складаються в оту купольну технологію.

Ось цей експериментальний будинок Олексій склав шістнадцять років тому. Лицювання з часом полущилося. Але запевняє конструкція міцна як камінь.

Ігор Левенок, кореспондент:

На перший погляд, цей будиночок здається не міцним, адже його основний матеріал це піностирол, або ж пінопласт. Але автор ідеї каже, що ми помиляємося. Дав молоток, аби перевірити його на міцність.

Бити можна з усієї сили. Псується тільки зовнішня штукатурка. В середині - ані тріщини.

Внутрішня у нас стіна ціленька, ніякої деформації немає, ніякого порушення немає, тому це дуже міцний будинок. - А за рахунок чого це досягається? - Це наша технологія, тому можна ми це трішечки залишимо як секрет.

Утім не секрет, що такий матеріал не горить.

Тобто він плавиться при відкритому полум'ї, але якщо вогонь прибираємо, то він не підтримує горіння.

У планах до холодів встановити по сто таких конструкцій в селі Мощун на Київщині та селі Киїнка під Черніговом - як гуманітарну допомогу.