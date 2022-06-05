Іспанія передасть Україні німецькі танки Leopard і ЗРК Aspide - El Pais [ Редагувати ]
Влада Іспанії планує поставити Україні німецькі танки Leopard 2A4 і зенітно-ракетні комплекси (ЗРК) малої дальності Aspide. Про це повідомляє газета El Pais з посиланням на джерела в уряді.
За даними видання, процес постачання батареї ЗРК Aspide вже близький до завершення.
Також іспанці готуються відправити до України танки Leopard 2A4, продані Німеччиною в 1995 році (108 машин). Частина з них мала бути модифікована, але через брак грошей їх законсервували, вони перебувають на базі іспанської армії в Сарагосі.
Зараз майже 40 броньованих машин можуть відремонтувати та передати Україні для захисту від російської агресії. Іспанія готова навчити українських військових керувати цими танками.
Скільки часу знадобиться для передачі танків - поки не повідомляється.
Нагадаємо, що Польща передала Україні 200 радянських танків Т-72.
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