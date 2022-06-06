У Харкові випускники станцювали вальс на руїнах знищеної росією школи (відео) [ Редагувати ]
У Харкові випускники станцювали вальс на руїнах школи №134. На початку повномасштабної війни, яку росія влаштувала проти України, у навчальний заклад вдерлися окупанти, там точилися бої.
Про це повідомило видання "Суспільне". Останній шкільний танець під пісню української співачки Jerry Heil "#МРІЯ" десятеро учнів виконали у неділю, 5 червня.
На кадрах видно, що будівля школи зруйнована майже вщент, у ній немає половини стін, усіх вікон і кабінетів. Ще три місяці тому у цій школі навчалися сотні дітей, а тепер на її місці руїни.
Як пишуть журналісти, 27 лютого (на третій день війни) у будівлю вдерлися російські війська.
"Аби знешкодити окупантів та зберегти життя харків'ян, відбувся бій: українські захисники знешкодили у будівлі взвод – близько 30 окупантів", – сказано у матеріалі.
Один з випускників, Гліб Опашнян, розповів, що на власні очі бачив, як його школу знищували, бо його будинок розташований за 500 метрів. На випускний, за його словами, прийшла третина учнів класу, інші виїхали з Харкова через постійні обстріли російських загарбників.
"Я спостерігав за цим весь день. Мій дім за 500 метрів від школи. Я почув, що почали стріляти й з батьком пішов на другий поверх свого дому. Я відчув страх, осколок пролетів над моїм домом і влучив в дім сусідів", – зазначив випускник.
У бою з російськими спецпризначенцями брали участь бійці підрозділу "Кraken", вони прийшли привітати колишніх школярів з випуском.
"У вашій школі був останній форпост, російські окупанти закріпилися тут і намагалися зробити так, щоб Харків був зруйнований, але ми разом з іншими підрозділами зараз відкинули російську армію за 20 км від міста. Харків ми відбудуємо, обов'язково переможемо, і у нас буде мир і нове життя після війни", – сказав член підрозділу Костянтин Немічев.
по темі
З початку повномасштабного вторгнення в Україну в результаті збройної агресії рф травмовано 431 дитину
У турецькій Аланії проректор з наукової роботи ХНУ ім. Каразіна Олексій Навроцький зарізав своїх малолітніх дітей
В результаті повномасштабного вторгнення росії в Україну постраждали щонайменше 652 дитини
Збройні сили України збили над територією Полтавської області ворожу ракету
Колишній журналіст і екснардеп, заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм розповів про стан свого брата, адвоката Масі Найєма, якого важко поранили на фронті