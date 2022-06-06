Війна внесла корективи у всі сфери життя. Навіть у дітей тепер будуть імена пов'язані з нею. Так, в Україні серед новонароджених вже з'явилось кілька Джавелін. Точно відомо вже принаймні про дві дівчинки із такими іменами. Одна - з Києва, інша - з Франківщини. В гості до Джевеліни із Прикарпаття навідались мої колеги.

Ця двомісячна красуня із незвичним іменем живе в прикарпатському селі Дубівці. Сюди переїхали її батьки, коли почалася війна. Молода родина - переселенці із Миколаївщини.

Володимир Журба, батько Джевеліни:

Ми мешкали на Миколаївщині - 120 кілометрів від самого Миколаєва, від Херсону між селами тридцять кілометрів. Ми чому захотіли виїхати… бо було страшно. Вибухи лунали так, що земля гуділа. Потім почали виключати світло. Вони рядом возлє нас за п'ятдесят кілометрів, вони захватили селище.

Дарина тоді була на останньому місяці вагітності.…Тож батько родини, аби не ризикувати безпекою, вивіз сім'ю за сотні кілометрів … спершу в Чернівці, а згодом на Прикарпаття. В цій хаті, яку їм надали як тимчасове житло - живуть вже третій місяць. І ростять своїх двох донечок. Старшу звати Вікторія.

Поява другої донечки, каже подружжя, для них стало справжньою несподіванкою. Адже всі дев'ять місяців вони були впевнені, що у них буде син.

Дарина Журба, мама Джевеліни:

Ми чекали взагалі хлопчика, бо дуже хотіли, у нас перша дівчинка, а другого хлопчика хотіли і нам на узі показувало і на Миколайовщині і тут до останнього, що у нас буде хлопчик. А коли народилася дівчинка, то були звичайно в шоке.

Ім'я для доньки тато з мамою обирали разом. Кажуть: на їхній вибір вплинула війна. Хотіли щось патріотичне. І водночас рідкісне. І Джавеліна - ідеально підійшла. Назва новітньої американської зброї - переносного протитанкового ракетного комплексу – "грози всіх рашистів" - нині на слуху у всіх українців.

Володимир Журба, батько Джевеліни:

Мені просто сподобалося це Джевеліна. Як орудіє проти орків. Воно якось до душі припало. І чогось я так захотів назвати доньку. З другої сторони, у нас таких імен, як то кажуть, немає ніде в Україні. Думали, буде перве, але то вже є дві дівчини Джевеліни.

Дарина Журба, мама Джевеліни:

Ми вирішили вже давно, що якщо дівчинка, то Джевеліна, якщо хлопчик - то Байрактар. Війна зараз і мені дуже сподобалася Джевеліна. І Байрактар теж непогане ім'я.

Ті, хто чує вперше ім'я донечки, часто дивуються, розповідає подружжя.

При хрещенні дівчинка отримала і ще одне ім'я - церковне - Анна. Батьки кажуть: коли донька трішки підросте – обов'язково їй розкажуть, чому назвали її Джавеліною. І що її ім'я означає. Сподіваються: воно їй сподобається, так само як і їм.

На все Прикарпаття - вона наразі єдина з таким незвичним ім'ям, розповідають державні реєстратори. Хоча рідкісних імен в області не бракує.