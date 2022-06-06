На заході України створили спецтабір для полонених окупантів - Малюська [ Редагувати ]
Українська влада організувала в одній з західних областей спеціальний табір для утримання російських військовополонених, які не підлягають обміну найближчим часом. Про це повідомив міністр юстиції України Денис Малюська в ефірі національного телемарафону.
Ми створили спеціальний табір для військовополонених на заході України, де утримуються ті військовополонені, відносно яких немає найближчих очікувань щодо обміну.
Бранці, які нещодавно потрапили в полон або яких можуть обміняти найближчим часом, розподілені по установах Міністерства юстиції по всій території країни, уточнив міністр.
Росіяни "утримуються на належному рівні" та "відповідно до стандартів, встановлених міжнародними договорами", запевнив Малюська.
Це рівень трохи кращий, ніж утримання ув'язненого або засудженого: трохи краще харчування, трохи кращі засоби гігієни, повний доступ до Червоного Хреста".
Українська влада України не називає кількість полонених російських військовослужбовців.
6 червня до Верховної Ради внесли законопроект, який передбачає, що військовополонені, засуджені на території України, можуть бути звільнені від кримінального покарання. Це станеться у випадку, якщо полоненого вирішать обміняти на українського військового, який потрапив у полон до рашистів.
Нагадаємо, що обміном військовополоненими з росією займається Головне управління розвідки Міноборони та СБУ.
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