В окупованому Херсоні лише двоє з майже 60 директорів шкіл міста погодилися на вимоги окупантів розпочати новий навчальний рік з 1 вересня за російською програмою. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Окупаційна адміністрація Херсона провела збори директорів місцевих шкіл, на яких було висунуто вимогу з 1 вересня розпочати навчальний процес за російськими освітніми програмами. З близько 60 присутніх директорів шкіл пропозицію прийняли лише двоє. Відповідно, їм доручено провести збори своїх педколективів та змусити підлеглих переоформитись за російським законодавством уклавши договори з окупаційною адміністрацією.

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Аналогічні збори проведено з працівниками Херсонської дирекції залізничних перевезень Укрзалізниці. Представники окупаційної адміністрації повідомили, що гроші будуть виплачуватись лише тим працівникам, які підуть на співпрацю. При цьому, розмір виплат буде вдвічі меншим ніж чинні зарплати Укрзалізниці.

Також в окупованому місті триває продаж sim-карт російських мобільних операторів. Наразі спостерігається суттєвий дефіцит карт на ринку мобільних послуг. Під час продажу sim-карт продавці фотографують першу та другу сторінку паспорта громадян України.

Як повідомляли "Подробиці", у Маріуполі примушують освітян записувати пропагандистські відео з дітьми до дня росії 12 червня.