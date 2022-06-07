У Херсоні стався вибух біля "адміністрації" окупантів [ Редагувати ]
В окупованому Херсоні стався вибух в кафе. російські ЗМІ заявили про інцидент біля так званої "адміністрації" колаборантів, відомо про постраждалого.
Про це повідомляють росЗМІ.
Вказано, що вибух стався нібито в кафе під назвою "Ностальжи", що знаходиться за Драмтеатром.
Так, спочатку росіяни стверджували, що інцидент стався поблизу так званої окупаційної "адміністрації" де були вибиті двері та розбиті вікна, а згодом "спростували" інформацію, що нібито вибух жодним чином не торкнувся територій поблизу будівлі колаборантів.
"Інформація про вибух навпроти будівлі "військово-цивільної адміністрації" не відповідає дійсності. Вибух у кафе Херсона міг стати наслідком закладки вибухового пристрою, інформація уточнюється", - написали росЗМІ.
по темі
У Херсоні російський солдат на Toyota Land Cruiser влаштував дорожню аварію, в якій загинуло двоє людей, ще чотирьох постраждалих госпіталізували з травмами. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали
Збройні сили України знищили автомобіль з російськими окупантами в районі Миколаївки Херсонської області
російські окупанти, яких ЗСУ вибили із займаних позиції у Херсонській області, намагаються їх повернути
В понеділок ввечері, 30 травня, в Херсоні та області зник мобільний зв'язок
Без ліків і продуктів, потерпаючи від катувань та репресій, змушені виживати мешканці селища Високопілля Херсонської області