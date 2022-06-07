В Маріуполі самопроголошена влада намагається змусити дітей співати гімн рф [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
В окупованому Маріуполі самопроголошена влада міста дала "вказівку" робітникам освітньої системи до дня росії зняти на відео спів дітей гімну рф.
Згодом такі відеоролики будуть масово поширювати з метою пропаганди та виправдання вторгнення в Україну. Про це на своїй сторінці в соцмережі написав радник міського голови Петро Андрющенко.
"Відеозаписи будуть масово поширюватися на підтвердження "радость прихода россии" флешмобом "ми чекали 8 років". В разі відмови від виконання вчителям погрожують арештом та виключенням зі списків на отримання гуманітарки їх та їх сімей. Без варіантів. Примус дітей до пропаганди - які ще грані нацизму вигадають росіяни в Маріуполі заради картинки?", - наголосив Петро Андрющенко.
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