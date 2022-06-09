Одещина постачатиме черешню на ринки України [ Редагувати ]
Окупація південних територій України позначилася на продовольчих цінах. Зараз в країні у розпалі сезон черешень. І ціни на них вищі ніж торік - агресія росії дається взнаки.
Наш одеський кореспондент Андрій Анастасов дослідив цьогорічні перспективи ринку фруктів і ягід.
Зазвичай головні постачальники черешні в Україні - це Мелітополь, сусідні села та Херсонщина. Зараз ці території окуповані російськими загарбниками, тож постачати ягоди цьогоріч українцям буде насамперед Одещина. Завдяки великій кількості сонячних днів, черешня тут поспіває рано - і вродило справді багато.
Петро Гусєв, агроном підприємства:
Я думаю, что при том количестве и объеме производимой косточковой продукции из ранних культур - просто мы здесь на Одещине - мы не скушаем эту продукцию! Поэтому это будут и западные области, у нас это будет и Киев, и вот сейчас покупатели приезжают - ну, просто одесский рынок - он сейчас в данный момент будет перенасыщен.
На Одещині центр вирощування черешні та вишні - села Троїцьке та Градениці на березі Дністра. Плодові дерева тут усюди: і на невеликих сімейних городах, і у величезних фермерських садах - тож майже все місцеве населення задіяне у збиранні ягід для продажу.
Надія Слободзян, збиральниця ягід:
Ну, вот, стараемся с хвостиками - вот видите: какая она шикарная! Блестящая, спелая - выбираем только спелую, розовую мы не берем - какая потемнее выбираем. Так что мы снабдим - достанется! Не будут люди обижены без урожая!
Тут же на кожному перехресті стоять машини гуртовиків - вони скуповують у населення черешню - і далі розвозять по всій країні. Ціна, за якою люди здають їм черешню, варіюється від двадцяти п'яти до п'ятдесяти гривень за кілограм. Нині черешня трохи дорожча, ніж раніше, кажуть аграрії - та пов'язують це зі здорожчанням витратних матеріалів.
Вадим Тищук, директор агропідприємства:
Плюс - витрати - ціна на дизпаливо, ціна на всі ті препарати, якими ми користуємося для того, щоб вона була в нормальному стані, воно все прив'язане до долара. Тому, звісно, ціна вища - хоча цю ціну буде диктувати ринок: можливо, завтра-післязавтра вона впаде до десяти гривень - це невідомо!
А це вже - продовольчий ринок в Одесі. І тут вартість черешні зростає відповідно вже у півтора-два рази: наразі вона коштує від сорока до вісімдесяти гривень за кіло. На будь-який смак та кишеню: маленька кисленька та велика смаковита!
Это средней сладости! Черешни чисто медовой в этом году нет. - Ой, я попробую, я вам сейчас скажу! Шикарная! Сладкая, вкусная, шикарная!
В обласному департаменті аграрної політики заспокоюють: врожай черешні на Одещині - хороший. Да такий, що і на внутрішнього споживача вистачить, і навіть закордон дещо вдасться продати.
Алла Стоянова, директорка Департаменту аграрної політики, продовольства і земельних відносин Одеської ОВА:
Взагалі-то, біля дев'яносто відсотків експорту нашої черешні отримувала раніше Білорусь, але на сьогодні ми шукаємо інші ринки: ми виходимо на Німеччину, Австрію, навіть Велику Британію та експортуємо свій товар.
Загалом, сезон черешні в Україні триває до середини липня. Тож сподіваємось, українці цьогоріч ще скуштують і мелітопольської, і херсонської черешні - коли ці землі звільнять від загарбників.
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