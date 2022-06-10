Якою є стратегічна мета Вашингтона у цій війні? Що Штати ніколи не попросять зробити Зеленського? І чи реально притягнути до відповідальності керівну верхівку Росії? Один з найавторитетніших американських дипломатів, Вільям Тейлор, має власну інформацію та власну думку щодо цього.

Всі його відповіді почув та зібрав наш спецкор у США Дмитро Анопченко. Далі його матеріал - із рубрики "Особлива думка".

Вільяма Тейлора багато хто з колег-дипломатів вважає для себе моральним авторитетом. І завдяки його бездоганній кар'єрі у Держдепартаменті, і через те, наскільки чесно - і водночас професійно посол (а на той час він очолював Амбасаду США в Україні) повів себе в ситуації, коли Конгрес почав імпічмент Дональда Трампа через вимоги 45-го президента до Києва… Зараз містер Тейлор працює в американському інституті Миру. І хоча він не є частиною адміністрації, його порад усе ж часто питають ті, хто у Вашингтоні ухвалює рішення.

Саме посол Тейлор весь цей час (і публічно, і в приватних розмовах з високопосадовцями) відстоює надання Україні американської зброї. І каже - із цим не можна зволікати.

Україні потрібен час, щоб західна зброя (і не тільки системи залпового вогню, але й інші озброєння) доставили в Україну. Але й Росії цей же час потрібен, щоб перегрупуватися і перемістити свої підрозділи… Але що цікаво: росіяни зараз намагаються наступати і тиснути з усіх сил. Схоже, що вони поспішають як тільки можуть. І це тому, що Путін прагне якихось швидких результатів до того, як українська армія посилиться настільки, що буде здатною вибити його війська.

Згадуючи часи своєї роботи в Україні, посол шкодує, що ще тоді не вдалося "пробити" приєднання Києва до НАТО. Каже, якщо це тоді б сталося - не було б цієї війни.

Згадуючи дві тисячі восьмий, я був того року в Україні, коли президент Буш, Кондоліза Райс та інші контактували із Києвом. І головне питання саміту НАТО було – "дайте членство в Альянсі Україні та Грузії". Це розглядалося, але німці та французи сказали "ні". Якщо б історія склалася по-іншому, якщо б тоді Україну прийняли, взяли як "члена НАТО" чи хоча б "кандидата в члени НАТО", ми б сьогодні не мали цієї ситуації, я впевнений в цьому. Росіяни не наважилися б!

З моменту, коли війна почалася, Тейлор уже кілька разів був у Києві. Зустрічався з першими особами країни, радив. Зокрема, й щодо того, як притягнути до відповідальності винних у воєнних злочинах.

Існує цілий механізм: спеціальний трибунал, який можна скликати, аби розглянути цю справу. А те, що ми бачимо зараз - що в самій Україні правоохоронна система працює над тим, щоб притягти російських солдатів до відповідальності. Зокрема, засудити тих, кого взяли в полон.

Страшна картинка з Бучі, Ірпеня, з українських міст та сіл, а в багатьох із них дипломат був особисто, поки працював у двотисячних в Україні, вразили Тейлора, і дуже.

Ми це все побачили у Бучі - катування, чому є численні докази. І навіть з Херсона, який росіяни зараз окупували - надходять страшні історії. Журналісти показують усе це - як українські, так і західні. Всю цю жорстокість і тортури.

І посол переконаний, що із часом Москва спробує вивести винуватців воєнних злочинів з-під удару - намагатиметься домовитися про певний "нульовий варіант", "прощення" або "амністію". Але каже - світ на це не піде.

Не думаю, що це можливо! Росіяни можуть цього хотіти - і я впевнений, що вони цього прагнутимуть. Я припускаю таке. Але я не думаю, що українці будуть щодо цього вести перемовини. І не думаю, що світове співтовариство взагалі буде щодо цього домовлятися.

Тейлор - як і багато його колег-дипломатів - переконаний, що із часом будуть і розслідування, і гучний процес. Коли встановлять і виконавців злочинних наказів, і тих, хто їх віддавав. Але, каже, тут є важлива умова.

Якщо ми хочемо притягнути до відповідальності весь "ланцюжок", Росія має програти. Тому що я не можу уявити ситуацію, коли це станеться ДО перемоги.

А на закиди скептиків - мовляв, хто може покарати Путіна, поки він при владі, відповідає просто.

Нашою ціллю не є зміна режиму, НЕ є вторгнення в Росію, навіть не є намагання дати можливість українцям обстрілювати Росію. Тобто ми не збираємося прийти і арештувати президента Путіна. Але тут є цікавий момент.

Скільки б він ще не був при владі, якщо міжнародне співтовариство буде здатним назвати - і в судовому процесі визнати його - воєнним злочинцем, він не зможе подорожувати. І стати парією, стати військовим злочинцем - це вже покарання.

Що стосується України і умов для закінчення цієї війни, Тейлор прогнозує, що Байден підтримуватиме стільки, скільки треба. А от рішення, що і коли вважати точкою, де Київ вирішить зупинитися і таки погодитися на переговори щодо перемир'я - Білий дім точно не диктуватиме, його мають ухвалити в Україні.

Байден ніколи не буде тиснути на президента Зеленського, щоб Україна проводила якісь переговори чи щоб поступилася росіянам територіями чи своєю суверенністю. Він цього не робитиме! Так, Байден допоможе, якщо Україна сама вирішить піти на перемовини - ось чому Києву надають всю цю зброю. Щоб бути у сильній позиції у разі переговорів! Але ніхто не тиснутиме - щоб там не говорили Генрі Кіссінджер, Макрон чи Шольц.

У Вільяма Тейлора завжди поки була своя, особлива думка. Є вона і зараз. І добре, що до неї дослухаються - і у Києві, і тут - у Вашингтоні.