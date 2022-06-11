На Донбасі у боях з російською армією загинув доброволець з Чехії. Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Липавський, повідомляє чеське видання Denik N.

Я можу підтвердити, що один громадянин Чехії загинув в Україні, що це сталося на Донеччині.

За даними чеських журналістів, загинув Міхал Й. із Тршебича, який вступив до лав добровольчого батальйону "Карпатська Січ". За інформацією Чеського телебачення, він воював на південь від Ізюма.

Чеське телебачення заявило, що чоловік загинув 10 червня під час мінометного обстрілу. До початку російського вторгнення він кілька місяців працював в Україні.

На початку червня повідомлялося, що чотири бійці Міжнародного легіону захисту України (ILDU) - громадяни Нідерландів, Австралії, Німеччини та Франції - загинули під час боїв в Україні.