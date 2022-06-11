На Донбасі загинув доброволець з Чехії [ Редагувати ]
На Донбасі у боях з російською армією загинув доброволець з Чехії. Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Липавський, повідомляє чеське видання Denik N.
Я можу підтвердити, що один громадянин Чехії загинув в Україні, що це сталося на Донеччині.
За даними чеських журналістів, загинув Міхал Й. із Тршебича, який вступив до лав добровольчого батальйону "Карпатська Січ". За інформацією Чеського телебачення, він воював на південь від Ізюма.
Чеське телебачення заявило, що чоловік загинув 10 червня під час мінометного обстрілу. До початку російського вторгнення він кілька місяців працював в Україні.
На початку червня повідомлялося, що чотири бійці Міжнародного легіону захисту України (ILDU) - громадяни Нідерландів, Австралії, Німеччини та Франції - загинули під час боїв в Україні.
по темі
На Слов'янському напрямку українські захисники успішно протидіють спробам російських окупантів покращити тактичне становище. Під час спроби штурму поблизу Берестового на Донеччині противник зазнав значних втрат у живій силі та техніці. Бойові дії там тривають
Впродовж тижня російські війська можуть розпочати облогу Слов'янська і взяти місто в "оперативне півоточення". Про це заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович в інтерв'ю Марку Фейгіну
Українські військові не дозволяють окупантам взяти під контроль автошлях Бахмут - Сєвєродонецьк, а також утримують контроль у Сівєродонецьку та Лисичанську, повідомляє Генштаб ЗСУ
Українські захисники на Донбасі у суботу, 4 червня, відбили 5 атак російських військ. На трьох локаціях ще тривають бої. Про це повідомляє Угруповання Об’єднаних сил в оперативному зведенні на 21:00
На Донбасі українські захисники 4 червня збили ворожий гелікоптер. Про це повідомляє Оперативне командування "Північ"