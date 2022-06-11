Українців чекає дефіцит кавунів і черешні [ Редагувати ]
Українців очікує дефіцит кавунів та черешні, які вирощували переважно у Запорізькій та Херсонській областях, які зараз перебувають під окупацією. Про це в ефірі національного телемарафону заявив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький.
За його словами, центром вирощування черешні був Мелітополь у Запорізькій області. Водночас заморозків цього року не було. Саме тому черешня активно з'являється на місцевих ринках.
Щодо баштанних культур (гарбуз, кавун, диня, кабачок та інші - ред.) основні регіони вирощування - це Херсонська та Запорізька область. Вирощуються також баштанні культури, кавуни на Одещині, але там менші обсяги.
Є, звісно, баштанні культури на Одещині. Але там менші обсяги. Тому для того, щоб мати доступну кількість баштанних культур, насамперед сподіваємося на успіх ЗСУ та деокупацію відповідних областей.
Російська армія контролює Херсонську область та майже 70% Запорізької. Під контролем України залишається обласний центр Запоріжжя, де мешкає майже половини населення регіону.
Нагадаємо, що Україна в умовах російської агресії засіяла 75% від торішнім площ.
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